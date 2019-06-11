Растут доходы Азербайджана от перевозки грузов по коридору TRACECA

11 июня 2019 15:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2019 года доходы Азербайджана от перевозки грузов в рамках международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) увеличились на 4,3 процента и составили 156,5 миллиона манатов.

Об этом, как передает Trend, сказал во вторник национальный секретарь Азербайджана в TRACECA, эксперт в области транспорта и логистики Акиф Мустафаев на конференции в рамках 18-й Каспийской международной выставки «Транспорт, транзит и логистика» в Баку.

TRACECA является международной программой сотрудничества в области транспорта между ЕС и странами-партнерами в Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

В Баку действует постоянный секретариат организации. Государствами-участниками TRACECA являются Азербайджан, Болгария, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Молдова, Румыния, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Иран.

Отметим, что 11-13 июня в Баку проходит 18-ая Каспийская международная выставка “Транспорт, транзит и логистика”. На выставке принимают участие 75 компаний из десяти стран.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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