Утверждены критерии «Кластерной компании МСБ»

24 июня 2019 15:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Решением коллегии министерства налогов Азербайджана утверждены критерии «Кластерной компании МСБ».

Как сообщает Trend , соответствие «Кластерной компании МСБ» критериям подтверждает сертификат, выданный Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана согласованным с министерством по налогам.

Юридическому департаменту министерства по налогам Азербайджана поручено передать решение в министерство юстиции Азербайджана для его включения в Государственный реестр правовых актов Азербайджана в течение трех дней.

Центру по коммуникация и связи с СМИ минналогов также поручено обеспечить размещение утвержденного нормативного правового акта на официальном сайте минналогов, после публикации решения в Государственном реестре правовых актов Азербайджана.

Следует отметить, что критерии были разработаны в соответствии со статьей 8.1.1 Указа Президента № 148 от 26 июня 2018 года «Об обеспечении деятельности Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана», и гражданского законодательства Азербайджана, и определяют «Кластерную компанию МСБ» в качестве коммерческого юридического лица.

С решением коллегии министерства можно ознакомиться здесь.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Микаил Джаббаров: Безналичные расчеты способствуют прозрачности экономики
Экономика 14 июня 14:39
В налоговых органах Азербайджана продолжается борьба с коррупцией и правонарушениями
Общество 10 июня 21:53
В отношении ряда сотрудников министерства по налогам Азербайджана возбуждено уголовное дело
Общество 22 мая 21:52
В Азербайджане будут определены критерии для участников кластеров МСБ
Бизнес 31 января 14:34
Создание в Азербайджане кластера МСП повысит конкурентоспособность предприятий - Орхан Мамедов
Бизнес 28 июня 2018 19:12
Ассоциация пчеловодов назвала сроки начала агропроекта в Джоджуг Марджанлы
Бизнес 31 мая 2018 11:44
Лента новостей
Первый вице-президент Мехрибан Алиева награждена специальной премией ООН (ФОТО)
Политика 15:10
ГЭЦ Азербайджана о собеседованиях по приему на госслужбу
Политика 15:03
В Турции задержано свыше 20 террористов ИГ
Турция 14:56
Замдиректора буровой компании Ирана огласил статистку работы за первый квартал
Экономика 14:56
В Турции грузовой поезд столкнулся с автобусом, есть погибшие
Турция 14:49
Путин и Абэ встретятся на G20 в Осаке
Другие страны 14:48
Космическая погода: объявлен прогноз на 24-26 июня
Общество 14:48
Оппозиция в Грузии продолжает требовать отставки главы МВД
Южный Кавказ 14:44
Рост активов исламских банков Казахстана превысил 32%
Финансы 14:38