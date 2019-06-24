БАКУ /Trend/ - Решением коллегии министерства налогов Азербайджана утверждены критерии «Кластерной компании МСБ».

Как сообщает Trend , соответствие «Кластерной компании МСБ» критериям подтверждает сертификат, выданный Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана согласованным с министерством по налогам.

Юридическому департаменту министерства по налогам Азербайджана поручено передать решение в министерство юстиции Азербайджана для его включения в Государственный реестр правовых актов Азербайджана в течение трех дней.

Центру по коммуникация и связи с СМИ минналогов также поручено обеспечить размещение утвержденного нормативного правового акта на официальном сайте минналогов, после публикации решения в Государственном реестре правовых актов Азербайджана.

Следует отметить, что критерии были разработаны в соответствии со статьей 8.1.1 Указа Президента № 148 от 26 июня 2018 года «Об обеспечении деятельности Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана», и гражданского законодательства Азербайджана, и определяют «Кластерную компанию МСБ» в качестве коммерческого юридического лица.

С решением коллегии министерства можно ознакомиться здесь.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

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