Узбекские авиалинии намерены перевозить российских туристов в Грузию

25 июня 2019 16:06 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Узбекские авиалинии собираются обеспечить транзит туристов из России в Грузию после открытия прямого авиасообщения, запланированного на июль, сообщает Trend во вторник со ссылкой на РИА Новости.

"Узбекские авиалинии" с 16 июля открывают прямое авиасообщение с Грузией, которое отсутствует после распада СССР.

Прямое сообщение между Ташкентом и Тбилиси открывается с расчетом на транзитных пассажиров, в частности, туристов из России.

Пассажирские рейсы по маршруту Ташкент – Тбилиси будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и пятницам на самолете A320.

В компании также отметили, что сейчас с грузинской стороной обсуждается вопрос организации чартерных рейсов для туристов из РФ, СНГ, стран Юго-Восточной Азии.

Авиакомпания может обеспечить перевозку российских туристов, прежде всего, из регионов Сибири и Дальнего Востока.

Ранее Trend сообщал, что Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить граждан России в Грузию. Туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.

Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. По данным Ассоциации туроператоров России, сейчас в Грузии находятся около пяти-семи тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных.

По данным грузинской статистики, в прошлом году каждый пятый турист в Грузии (21 процент) был из России.

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