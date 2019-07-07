Deutsche Bank сократит около 18 тыс. сотрудников в рамках реорганизации

7 июля 2019 20:50 (UTC+04:00)

Финансовый институт Deutsche Bank сократит около 18 тыс. сотрудников в рамках масштабной реорганизации. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении банка после заседания набсовета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Запланированные преобразования рассчитаны до конца 2022 года. Они обойдутся Deutsche Bank примерно в €7,4 млрд. Ранее в СМИ появлялась информация о планах банка сократить от 15 тыс. до 20 тыс. рабочих мест.

Deutsche Bank является крупнейшим фининститутом Германии, одним из важнейших транснациональных банков. Имеет представительства более чем в 70 странах.

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