Туркменистан нацелен на укрепление многовекторного сотрудничества с ЕС - президент

АШХАБАД / Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравления Урсуле фон дер Ляйен в связи с её избранием председателем Европейской Комиссии, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное письмо.

«Мы в Туркменистане высоко оцениваем взаимоотношения с Европейским Союзом и нацелены на дальнейшее развитие и укрепление нашего многовекторного и эффективного сотрудничества», - подчеркнуто в послании.

Напомним, что в Туркменистане в ближайшее время откроется представительство ЕС в Туркменистане. Брюссель привержен реализации проекта, призванного вывести туркменские углеводородные энергоносители на европейские рынки. Переговоры регулярно ведутся с 2011 года.

Проект прокладки 300-километрового газопровода по дну Каспия к берегам Азербайджана, как отмечали ранее заинтересованные стороны, является оптимальным для доставки туркменских ресурсов на европейский рынок. Далее туркменское топливо может попасть в Турцию, которая граничит с европейскими странами.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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