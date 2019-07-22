Объемы грузоперевалки из России через порты Турции превысили 25 млн тонн

22 июля 2019 10:32 (UTC+04:00)

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