Казахстан и Латвия значительно нарастили объемы взаимной торговли (Эксклюзив)

17 августа 2019 14:23 (UTC+04:00)

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