На железных дорогах Азербайджана продолжается установка новых "стрелок" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" устанавливает на железнодорожных линиях страны новые стрелочные переводы.

Начальник отдела службы движения ЗАО Эльчин Мамедов рассказал Trend о пользе новых стрелочных переводов, соответствующих современным стандартам.

Он сообщил, что в настоящее время новые стрелочные переводы устанавливается на станциях Пойлу и Гянджа. С пятого августа начато обновление 156 «стрелок» в направлении железной дороги Гянджа- Бёюк Кясик. В отличие от старых, новые стрелочные переводы, устанавливаемые на железобетонные балки и шпалы более эффективны с точки зрения надежности и обеспечения безопасности железнодорожного движения. На сегодняшний день заменены 13 стрелок и продолжается установка четырех новых в Пойлу и еще 10 – в Гяндже.

По словам начальника отдела, работы по обновлению стрелочных переводов осуществляют специализированные железнодорожные предприятия №5 и № 11 ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Отметим, что стрелочные переводы ввозятся в страну по заказу из Казахстана и России.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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