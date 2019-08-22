AzerGold направит более 10 млн манатов на буровую разведку

22 августа 2019 15:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания AzerGold привлекла AZ Dag-Medenistismar в качестве бурового подрядчика, сообщает Trend со ссылкой на сайт госзакупок.

Согласно данным источника, контракт между сторонами подписан на сумму 10,307 миллиона манатов.

В 2018-м году были проведены разведывательно-буровые работы на глубинах до 17 тысяч метров, осуществлены металлургические, лабораторные, геотехнические, гидрологические исследования на предмет наличия залежей подземных (сульфидных) руд на месторождении Човдар, Агйохуш, Тюлаллар, Ортакенд-Ханага (Нахчыван).

Также завершена подготовка предварительного технико-экономического обоснования по полиметаллическому месторождению Филизчай.

По результатам проведенных в 2018 году исследовательских и разведывательных работ количество подтвержденных по международным стандартам запасов цветных и драгоценных металлов на месторождениях и площадях, находящихся в использовании ЗАО “AzerGold” увеличилось почти в 20 раз в сравнении с 2016 годом.

В этом году запланировано завершение разработки документа по технико-экономическому обоснованию подземной фазы эксплуатации месторождения Човдар. Кроме этого, приоритетными задачами являются проведение буровых работ и соответствующих исследований на месторождении Филизчай, перспективных участках Агйохуш, Тюлаллар и Ортакенд-Ханага.

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