ЕАБР и «Kazakhstan Project Preparation Fund» договорились о совместной реализации проектов

23 августа 2019 12:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Евразийский банк развития (ЕАБР) и ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund» (KPPF), подписали меморандум о взаимопонимании в целях установления долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, направленного на реализацию совместных проектов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу ЕАБР.

Согласно информации, в целях исполнения меморандума взаимодействие сторон будет осуществляться в области финансирования отдельных инвестиционных проектов, взаимовыгодного сотрудничества в странах Евразийского экономического союза, а также в области обмена опытом и знаниями, в соответствующих сферах деятельности посредством участия представителей в семинарах, конференциях, бизнес-форумах и других мероприятиях.

Также, в рамках Меморандума ЕАБР рассматривает возможность финансирования проектов, предложенных KPPF с учетом действующих в ЕАБР процедур, и предоставляет информацию об известных ЕАБР инвестиционных проектах, в которых возможно участие KPPF.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей.

ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund» является организацией, содействующей инфраструктурному развитию Казахстана посредством подготовки или софинансирования подготовки предпроектной документации и предоставления поддержки компаниям в части структурирования и сопровождения инфраструктурных проектов, в том числе реализуемых по механизму ГЧП, и индустриальных проектов.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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