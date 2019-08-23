Азербайджан проведет презентацию по туризму в трех странах мира

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по туризму готовит презентацию о развитии туризма в Азербайджане в трех странах мира, сообщил в среду Trend руководитель отдела по связям с общественностью Государственного агентства по туризму Кенан Гулузаде.

По словам Гулузаде, презентации пройдут в России, Китае и в Индии.

"Ближайшая презентация состоится в начале сентября текущего года в трех городах России - Екатеринбурге, Казани и Москве. После, аналогичное мероприятие пройдет в трех крупных городах Индии, и в трех городах Китая.В настоящее время туристическое агентство вплотную работает над этими проектами", - сказал Гулузаде.

Глава пресс-службы сообщил, что в настоящее время агентство работает над разработкой ряда важных документов, в частности над концепцией привлечения внешних инвестиций в туристический сектор Азербайджана.

"Данный документ представляет собой концепцию привлечения инвестиций в агротуризм, с тем чтобы популяризировать этот вид туризма, за счет привлечения зарубежных гостей. Параллельно изучаются варианты развития экотуризма в Азербайджане в рамках утвержденных документов ", - отметил собеседник агентства.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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