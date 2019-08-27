Узбекские авиалинии запустили прямые рейсы в Тайланд

БАКУ/Trend/ - Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" запускает прямые рейсы на остров Пхукет (Таиланд) в зимний период, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Рейсы будут выполняться с 14 декабря текущего года по 25 января 2020 года с частотой один раз в неделю по следующему графику движения:

Суббота: HY-535 Ташкент 21:00 (GMT +5) – Пхукет 05:30 (GMT +7) (воскресенье)

Воскресенье: HY-536 Пхукет 07:05 (GMT +7) – Ташкент 11:45 (GMT +5)

Продажа авиабилетов на рейсы Ташкент – Пхукет - Ташкент начата с 27 августа.

Забронировать и приобрести авиабилеты можно на официальном сайте авиакомпании либо в офисах продаж авиабилетов Национальной авиакомпании.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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