Узбекские авиалинии запустили прямые рейсы в Тайланд

27 августа 2019 11:33 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" запускает прямые рейсы на остров Пхукет (Таиланд) в зимний период, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Рейсы будут выполняться с 14 декабря текущего года по 25 января 2020 года с частотой один раз в неделю по следующему графику движения:

Суббота: HY-535 Ташкент 21:00 (GMT +5) – Пхукет 05:30 (GMT +7) (воскресенье)

Воскресенье: HY-536 Пхукет 07:05 (GMT +7) – Ташкент 11:45 (GMT +5)

Продажа авиабилетов на рейсы Ташкент – Пхукет - Ташкент начата с 27 августа.

Забронировать и приобрести авиабилеты можно на официальном сайте авиакомпании либо в офисах продаж авиабилетов Национальной авиакомпании.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Бензин в Узбекистане вновь подорожал
Энергетика 09:40
Узбекский банк подписал соглашения на $16 млн с подразделениями Исламского банка развития
Бизнес 26 августа 17:54
Узбекская товарная биржа опубликовала данные торгов прошлой недели
Бизнес 26 августа 16:32
Китайская компания завершила строительство шинного завода в Узбекистане
Бизнес 26 августа 15:55
Еврокомиссия: Узбекистан станет одним из самых привлекательных инвестиционных направлений в Центральной Азии (Эксклюзив)
Бизнес 26 августа 15:20
Европейская комиссия выделит Узбекистану €60 млн на реализацию 4-х проектов (Эксклюзив)
Бизнес 26 августа 15:06
Лента новостей
Instagram тестирует новый мессенджер
Другие страны 11:50
Добыча газа на азербайджанском месторождении «Бахар» увеличилась на 11%
Энергетика 11:40
Зариф назвал возможность продавать нефть предпосылкой для выполнения ядерной сделки
Иран 11:33
Совокупные активы коммерческих банков Грузии выросли
Финансы 11:32
Строительство газопровода «Сарыарка» в Казахстане не будет полностью завершено до конца года
Энергетика 11:31
Добыча нефти на месторождении «Гум-Дениз» выросла на 22%
Энергетика 11:26
КНР может рассмотреть покупку Су-57 после сравнения с китайскими истребителями
Другие страны 11:23
Госкомитет по вопросам имущества Азербайджана проведет очередной аукцион
Бизнес 11:18
Два бакинских поселка останутся без газа
Общество 11:11