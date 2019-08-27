Узбекистан и Индия выходят на новый уровень эконмического сотрудничества

27 августа 2019 16:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- В министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана состоялось первое заседание Узбекско-Индийского комитета по координации и практической реализации двусторонних проектов, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

В работе заседания приняли участие посол Узбекистана в Индии Фарход Арзиев, руководители министерств и ведомств, входящих в состав Комитета, а также ответственные сотрудники министерства и представители администрации Андижанской области.

На встрече стороны всесторонне проанализировали проекты, которые осуществляются в Узбекистане совместно с ведущими индийскими компаниями.

В частности, обсуждались перспективы проектов подлежащих реализации на территории свободной экономической зоны «Андижан-фарм».

Были рассмотрены предложения по дальнейшему развитию взаимоотношений с Индией, достижению новых договоренностей по реализации инвестиционных проектов и наращиванию торгового оборота.

По итогам заседания были определены конкретные мероприятия, подлежащие осуществлению в конкретные сроки с целью достижения запланированных результатов по каждому проекту и соглашению с индийскими партнерами.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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