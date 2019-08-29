Северо-осетинские предприниматели заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Между Конфедерацией предпринимателей Азербайджана (КПА) и Торгово-промышленной палатой Северной Осетии (Россия) подписан меморандум о сотрудничестве.

От имени КПА документ подписал вице-президент Вугар Зейналов, а с противной стороны - президент Палаты Казбек Хазбиевич Туганов, передает в четверг Trend со ссылкой на конфедерацию.

Отметим, что группа представителей Торгово-промышленной палаты Северной Осетии находится в Азербайджане с деловым визитом. В рамках визита была проведена встреча в КПА, на которой стало известно, что гости заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном.

"Азербайджан наш сосед и ментально мы знаем друг друга", - сказал Тугаев.

Отметив, что среди других стран-потенциальных партнеров они отдают предпочтение Азербайджану, он сообщил, что есть большой потенциал для расширения связей с КПА.

В ходе встречи гости провели короткую презентацию своей продукции и в итоге выразили удовлетворение по поводу переговоров с азербайджанскими коллегами.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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