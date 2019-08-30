Потенциал Азербайджана позволяет развивать винный туризм - председатель ассоциации

30 августа 2019 13:27 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Климат, потенциал Азербайджана позволяют развивать винный туризм

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Ассоциации производителей и экспортеров вина Азербайджана Эльчин Мадатов в ходе круглого стола "Перспективы развития винной промышленности в Азербайджане и развитие потенциала экспорта", организованного в рамках Фестиваля винограда и вина в Шамахы.

Отметив, что виноделие и виноградарство являются для Азербайджана традиционной сферой, Мадатов сказал, что за последнее десятилетие в нашей стране проделаны значительные работы для развития виноделия. За этот период в Азербайджане построено около 12 винных завода, отвечающих современным стандартам. На винзаводах Азербайджана трудятся известные специалисты мира.

Мадатов отметил, что за последние годы в Азербайджане повысился интерес к виноделию. По сравнению с 2017 годом, в 2018 году общее производство винной продукции возросло до 50 процентов, а экспорт - на 29,4 процента.

"К сожалению, мы все еще далеки от показателей советского периода, но считаю, что при поддержке виноделов и государства мы сможем достичь прошлых результатов", - сказал Мадатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ИВ: В Шамахе строятся 288 домов и квартир для семей, лишенных жилья после землетрясения
Общество 20 июня 11:38
Праздник культуры и искусства в Шамахы (ФОТО)
Культура 20 мая 21:20
Винный туризм приносит Германии €5,5 млрд в год
Европа 27 февраля 14:46
ИВ Шамахи о последствиях повторного землетрясения
Происшествия 12 февраля 19:24
В Шамахе началась реконструкция пострадавших от землетрясения домов (ФОТО)
Общество 9 февраля 19:57
Азербайджан расширит географию экспорта винной продукции – глава Ассоциации
Бизнес 14 января 12:35
Лента новостей
ОБСЕ впервые пришлет 300 наблюдателей на выборы в Узбекистане
Бизнес 14:04
В Японии сотрудников головного офиса Toyota эвакуировали из-за задымления
Другие страны 14:04
Компания Az-Granata огласила размеры экспорта алкогольной продукции за рубеж
Бизнес 14:01
Казахстан ратифицировал договор о запрещении ядерного оружия
Казахстан 14:00
Генплан Баку будет утвержден в следующем году - комитет
Общество 13:44
Питер Тейс: Риторика Пашиняна представляет угрозу для международных инвесторов, которые хотят работать на Южном Кавказе
Точка зрения 13:40
Казахстан станет первым покупателем новых российских авиалайнеров
Бизнес 13:34
Завтра в Баку возможен дождь
Общество 13:26
В продажу поступили билеты на футбольный матч Азербайджан-Хорватия
Общество 13:25