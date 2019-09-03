Обнародованы результаты аттестации для кандидатов на должность страховщика

БАКУ /Trend/ - Палата по контролю над финансовыми рынками Азербайджана обнародовала результаты проведенной аттестации для кандидатов на руководящую должность страховщика и лиц, желающих получить лицензию на деятельность по соответствующему страховому посредничеству, а также лиц, желающих получить актуарное удостоверение.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Палату по контролю над финансовыми рынками, 29 и 30 августа 2019 года в Палате состоялась аттестация лиц, назначенных на руководящую должность страховщика и лиц, желающих получить лицензию на деятельность по соответствующему страховому посредничеству, а также лиц, желающих получить актуарное удостоверение.
По результатам аттестации четыре кандидата успешно завершили аттестацию, набрав проходной балл.
На руководящую должность страховщика прошли:
Валехов Яргоджа Бахшейиш оглу - 79 баллов.
Бабатов Идрак Акиф оглу – 73 балла.
Агаев Хафиз Рафиг оглу – 72 балла.
Аттестацию на получение актуарного удостоверения прошла Оруджева Сусен Азер гызы – 84 балла.
Согласно правилам проведенной аттестации, участник считается прошедшим аттестацию при минимуме в 70 правильных ответов на тестовые задания.
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)
Twitter: @eldarjanashvili
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