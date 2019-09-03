Обнародованы результаты аттестации для кандидатов на должность страховщика

3 сентября 2019 12:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Палата по контролю над финансовыми рынками Азербайджана обнародовала результаты проведенной аттестации для кандидатов на руководящую должность страховщика и лиц, желающих получить лицензию на деятельность по соответствующему страховому посредничеству, а также лиц, желающих получить актуарное удостоверение.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Палату по контролю над финансовыми рынками, 29 и 30 августа 2019 года в Палате состоялась аттестация лиц, назначенных на руководящую должность страховщика и лиц, желающих получить лицензию на деятельность по соответствующему страховому посредничеству, а также лиц, желающих получить актуарное удостоверение.

По результатам аттестации четыре кандидата успешно завершили аттестацию, набрав проходной балл.

На руководящую должность страховщика прошли:

Валехов Яргоджа Бахшейиш оглу - 79 баллов.

Бабатов Идрак Акиф оглу – 73 балла.

Агаев Хафиз Рафиг оглу – 72 балла.

Аттестацию на получение актуарного удостоверения прошла Оруджева Сусен Азер гызы – 84 балла.

Согласно правилам проведенной аттестации, участник считается прошедшим аттестацию при минимуме в 70 правильных ответов на тестовые задания.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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