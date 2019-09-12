Азербайджан - важный торговый партнер России на Южном Кавказе - министр

БАКУ/Trend/- Азербайджан является важным торгово экономическим партнером России на Южном Кавказе.

Об этом в частности рассказал в Баку журналистам министр международных внешнеэкономических связей Свердловской области России Василий Козлов, сообщает Trend в четверг.

Он отметил, что сегодня около 50 процентов торговли РФ со странами региона приходится на Азербайджан - в Азербайджане работает около 700 компаний с российским капиталом.

"В свою очередь, Свердловская область серьезно заинтересована в дальнейшем выстраивании торгово-экономических связей с партнерами в Азербайджане. Мы являемся вторым крупным регионом в России по развитию неэнергетического экспорта, у нас большие планы по наращиванию экономики, мы развиваемся и намерены еще больше усилить взаимодействие в сфере бизнеса с партнерами в Азербайджане. Планируем пригласить всех бизнесменов Азербайджана, которые хотят работать в России. Нам есть что показать, у нас есть все возможности для успешного развития бизнеса. Основу нашей экономики составляет металлургия, мы готовы поставлять медицинское оборудование в Азербайджан. Надеемся наладить сотрудничество и в сфере поставок оборудования", - сказал Козлов.

( Автор Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.