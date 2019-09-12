Предпринимателям Лянкяранской экономзоны выделено более 450 тыс. манатов льготных кредитов

БАКУ /Trend/ - В этом году на финансирование инвестиционных проектов общей стоимостью 404,8 миллиона манатов выделено 103 миллиона манатов, что делает более четверти от всей стоимости.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, об этом в Лерике, в ходе бизнес-форума по льготному кредитованию предпринимательства, организованного Фондом развития предпринимательства (SIF), сообщил министр экономики Сахиб Мамедов.

По словам министра, это позволило открыть 3500 новых рабочих мест в стране.

Также в рамках бизнес-форума SIF выдал 36 предпринимателям, работающим в Лянкяранском экономическом районе, льготных кредитов в объеме 456,4 тысячи манатов. Эти кредиты направлены на развитие животноводства, сельского хозяйства, садоводства, а также создание до 50 рабочих мест.

Всего на финансирование более 3500 инвестиционных проектов предпринимателей Лянкяранского экономического региона, с начала деятельности фонда выделено 125,7 миллиона манатов.

Днем раньше SIF выделил предпринимателям Баку льготных кредитов в объеме 686,6 миллиона манатов на реализацию свыше 2,731 тысячи проектов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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