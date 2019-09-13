Средний показатель теневой экономики в Азербайджане составляет почти 50%

13 сентября 2019 12:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Средний показатель теневой экономики Азербайджана на промежутке с 1991 по 2018 год составляет 49,58 процентов в год.

Об этом сказал профессор экономики австрийского университета имени Иоганна Кеплера Фридрих Шнайдер на конференции "Борьба с теневой экономикой как важный фактор развития экономики", - сообщает Trend в пятницу с мероприятия.

По его словам, в 2018 году показатель теневой экономики сократился до 44,23 процента с 44,78 в 2017 году. На текущий год эти показатели составляют 44,6 процента.

Также он добавил, что среди пяти соседних стран самый низкий средний уровень теневой экономики зафиксирован в Иране (18,71 процента), самый высокий в Грузии (59,65 процента).

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @kamala_mammadli

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