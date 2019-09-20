Китай рассчитывает на углубление экономических связей с Азербайджаном

20 сентября 2019 14:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Китай имеют большой потенциал для наращивания двустороннего сотрудничества в различных сферах торговли и экономики.

Как передает Trend, об этом заявила журналистам, вице-президент китайской компании САМСЕ Луо Ян. Она отметила, что экономические отношения между двумя странами необходимо нарастить, до уровня двусторонних политических связей, которые сегодня находятся на очень высоком уровне.

"Азербайджан обладает большими возможностями в различных сферах экономики, особенно в области сельского хозяйства, и их необходимо развивать. Полагаю, что подписанные соглашения о сотрудничестве между нашими странами откроют новые возможности для дальнейшего взаимодействия. На предстоящей китайской выставке импорта которая состоится в ноябре текущего года, нам удастся определиться по вопросам реализации ряда предстоящих совместных проектов", - сказала Луо Ян. Отметим, что по итогам шести месяцев текущего года товарооборот между Азербайджаном и Китаем вырос в 2,3 раза, составив 1,6 миллиарда долларов.

(Автор Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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