ЗАО "Azergold" проведет разведочные работы по четырем месторождениям (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Azergold" планирует провести во втором полугодии 2019 года обширные геолого-разведочные и оценочные работы на месторождениях драгоценных металлов Филизчай, Агйохуш, Тюлаллар и Човдар, в том числе буровые работы общей протяженностью 40 тысяч метров.

Как сообщили Trend в пресс-службе золотодобывающей компании, одной из приоритетных задач общества в настоящее время является подтверждение ресурсов на расположенных по соседству с месторождением Човдар залежей Тюлаллар и Агйохуш, наличия здесь промышленно значимых и рентабельных для освоения резервов. Интерес представляет также оценка запасов глубоко залегающих золотоносных горизонтов самого Човдар.

Указанные месторождения, расположены рядом с Човдарским горнообогатительным комбинатом. Это выгодно не только с точки зрения дополнительного источника сырья для предприятия, способного обеспечить его долгосрочную деятельность, но и как фактор снижения себестоимости производства благородных металлов.

Геолого-разведочные работы нацелены на поиск золота, меди, серебра, цинка и свинца.

Также подготовлен предварительный документ технико-экономического обоснования по месторождению Филизчай. По результатам завершения геологоразведочных работ начнется подготовка итогового ТЭО по нему.

В 2018 году были проведены буровые разведывательные работы с общей проходкой до 17 тысяч метров, осуществлены лабораторные, геотехнические, гидрологические исследования на предмет наличия залежей подземных (сульфидных) руд на месторождениях Човдар, Агйохуш, Тюлаллар, Ортакенд-Ханага (Нахчыван).

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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