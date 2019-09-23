Компания Anglo Asian Mining увеличила общий доход

БАКУ/Trend/ - Общий доход компании Anglo Asian Mining в первой половине 2019 года составил 43,3 миллиона долларов, что на восемь процентов превышает показатели аналогичного периода прошлого года (40 миллионов долларов), сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Чистые денежные средства за первое полугодие составили 15,2 миллиона долларов. Они образованы за счет денежных средств в размере 20,4 миллиона долларов и задолженности - 5,2 миллиона. Чистые денежные средства на 31 декабря 2018 года составили 6,1 миллиона долларов.

Прибыль до налогообложения в первом полугодии 2019 года составила 10,3 миллиона долларов. В аналогичный период 2018 года этот показатель составил 8,1 миллиона долларов США.

Чистый денежный поток от операционной деятельности в первом полугодии составил 14,5 миллиона долларов, что на 10 миллионов долларов меньше показателей аналогичного периода прошлого года с учетом уплаты налога на прибыль в размере 5,2 миллиона долларов и увеличения запасов на 4,7 миллиона долларов. Увеличение запасов включает увеличение количества золота благодаря расширению работ по кучному выщелачиванию несортированной продукции.

Компания Anglo Asian Mining имеет права на разработку шести месторождений на юго-западе Азербайджана - "Гедабек", "Ордубад", "Гоша Булаг", "Гызыл Булаг", "Вежнали" и "Соютлу" - на основе подписанного в августе 1997 года с правительством Азербайджана соглашения по типу PSA.

В мае 2014 года AAM и швейцарская группа Industrial Minerals SA подписали трехлетнее соглашение на продажу концентрата меди, добытого на месторождении "Гедабек". В марте 2016 года был подписан второй контракт, который будет действовать до конца 2018 года, на продажу концентрата меди, производимого на флотационном заводе компании.

Добытое на месторождениях золото, относящееся к доле правительства, направляется на аффинаж в Швейцарию. Слитки доставляются в Азербайджан и хранятся на счету правительства.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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