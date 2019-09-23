В Азербайджане зарегистрирована новая страховая компания

БАКУ/Trend/ - Министерство налогов Азербайджана зарегистрировало компанию Mega Life Insurance, специализирующуюся в области страхования жизни, сказали Trend в СК Mega Insurance.

По словам представителя Mega Insurance, уставный капитал Mega Life Insurance составляет 11 миллионов манатов.

Mega Insurance приступила к деятельности с первого октября 2010 года. В 2012 году СК получила бессрочную лицензию на осуществление страховой деятельности в Азербайджане.

Отметим, что в Азербайджане лицензией на предоставление услуг по страхованию жизни обладают четыре компании - PASHA Life, Ateshgah Life, Qala Life и Xalq Life.

В январе-июле 2019 года объемы рынка страхования жизни в Азербайджане составили 161,630 миллиона манатов, выплаты компаний - 65 миллиона манатов.

Официальный курс на 23 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.