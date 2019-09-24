В китайский регион импортировано 30 тыс. бутылок азербайджанского вина

24 сентября 2019 14:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая добились значительных успехов в экономическом сотрудничестве в рамках проекта «Один пояс, один путь» (Belt and Road Initiative, BRI).

Как сообщает Trend со ссылкой на приведенные в китайских СМИ слова заместителя генерального директора департамента внешней торговли Xinjiang Yema Group Ван Вея, в Урумчи из Баку прямыми рейсами на регулярной основе доставляются азербайджанские красные вина. С сентября прошлого года компания импортировала 30 тысяч бутылок красного вина.

Вей отметил, что большинству китайских туристов так нравится вкус азербайджанского красного вина, что они заказывают его по почте, чтобы отправить в подарок друзьям и родственникам по всему Китаю.

«Помимо прямых рейсов, азербайджанских трейдеров также имеется больше возможностей для торговых операций посредством китайско-европейского грузового поезда между Урумчи и Неаполем (Италия)», - подчеркнул заместитель генерального директора.

Также представитель департамента подчеркнул, что азербайджанские компании намерены импортировать из Синьцзян-Уйгурского автономного региона химикаты и другую продукцию.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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