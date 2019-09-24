БАКУ/Trend/ - В сентябре текущего года в Азербайджане 977 фермеров воспользовались мобильной продажей минеральных удобрений на льготных условиях, сообщает Trend со ссылкой на минсельхоз.

Мобильные продажи прошли в районах Шамкир, Гедабей, Самух, Гобустан, Шеки, Огуз, Кюрдамир и Гаджигабул. До конца сезона продажа охватит все регионы страны.

Начиная с сентября ОАО "Агролизинг" приступило к мобильной продаже сезонных минеральных удобрений на льготных условиях, в частности аммофоса и нитроаммофоски, в селах, расположенных вдали от районных центров.

Жители могут приобрести удобрения со скидкой 70 процентов, предоставив необходимые документы.

Для получения подробной информации о местах, где будут производится мобильные продажи, следует обратиться в Call-центр 1652 или по телефонам (+99451) 2559383, (+99451) 2293207.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.