Корея заинтересована в экспорте сельхозпродукции из Азербайджана - посол

БАКУ/ Trend/- Корея заинтересована в импорте сельскохозяйственной и других видов продукции из Азербайджана.

Как передает Trend, об этом в понедельник заявил посол Кореи в Азербайджане Ким Тонг Оп на проходящем в Баку азербайджано-корейском бизнес-форуме.

Посол отметил, что между двумя странами есть большой потенциал для сотрудничества во многих сферах торговли, экономики и бизнеса.

"Мы рассчитываем на более тесное взаимодействие в сфере импорта сельхозпродукции из Азербайджана.

В минувшем году товарооборот между двумя странами составил 227 миллионов долларов", - сказал посол, отметив, что этот объем необходимо увеличивать в дальнейшем.

Ким Тонг Оп отметил, что дипломатические отношения между Азербайджаном и Кореей начали выстраиваться с 1992 года, и продолжают развиваться на высоком уровне.

"Азербайджан — динамично развивающаяся страна, привлекательная для сотрудничества для многих стран, одной из которых является Корея.

(Автор Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.