Оман рассматривает возможность отмены виз для граждан Казахстана

БАКУ /Trend/ - Казахстан ввел безвизовый режим на срок до 30 дней для жителей Омана, сообщил посол Казахстана в Султанате Оман Нажмедин Мухаметали, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Казахстана.

Данная тема была обсуждена в рамках встречи с министром туризма Султаната Оман Ахмедом аль-Махризи, где также обсудили состояние и перспективы туристических отношений между Казахстаном и Оманом.

Казахстанский дипломат выразил уверенность, что этот шаг не только укрепит отношения в сфере туризма, но и будет способствовать дальнейшему расширению торгово-экономического сотрудничества и партнерства. При этом он отметил, что Казахстан ожидает принятие ответных мер с оманской стороны.

Министр туризма Султаната Оман Аль-Махризи, высоко оценив данное решение Казахстана, выразил благодарность и отметил необходимость принятия аналогичных мер с Оманской стороны. Он подчеркнул, что для граждан Казахстана также будет облегчена процедура оформления виз в Оман. В качестве первого шага оманская сторона предоставит возможность получения электронных виз гражданам Казахстана, а в ближайшем будущем наши граждане будут иметь возможность получения виз в аэропортах и других пограничных пунктах Омана (как граждане США и других развитых западных стран).

Аль-Махризи отметил туристический потенциал Казахстана и выразил уверенность, что отмена виз приведет к резкому увеличению числа оманских туристов в Казахстане. Стороны также выразили надежду на открытие прямого рейса между Казахстаном и Оманом в ближайшее время, и договорились принять соответствующие меры в этом направлении.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: )

Твиттер: @nargiz_sadikh

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