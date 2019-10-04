Мэр Бордо приглашен в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Каримов пригласил посетить Азербайджан мэра Бордо (Франция) Никола Флориана, сообщает Trend со ссылкой на министерство.
Министр, находящийся с визитом во Франции, встретился с мэром Бордо Никола Флорианом и вице-президентом региона Новая Аквитания Жан-Пьером Рено.
В ходе встречи министр Инам Каримов рассказал о реформах в сельскохозяйственном секторе, отметив, что Президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание развитию ненефтяного сектора, в частности сельского хозяйства, а также обеспечению продовольственной безопасности.
В свою очередь, Флориан высоко оценил сотрудничество между Бордо и Баку и сказал, что заинтересован в его расширении. Также он отметил, что посетит Азербайджан после предстоящих муниципальных выборов.
Далее Жан-Пьер Рено, вице-президент Новой Аквитании рассказал подробно о сельском хозяйстве в своем регионе.
Было отмечено, что Баку и Бордо поддерживают отношения с 1979 года.
(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @kamala_mammadli
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