Узбекистан и Кыргызстан открыли новый автобусный рейс

8 октября 2019 15:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Из города Фергана в Узбекистане открыт новый автобусный маршрут в направлении Кыргызстана, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Рейс "Фергана - Кызыл - Кия" был создан для дополнительных удобств пассажиров.

В данном направлении предприятие Mansur Mirzohid будет обслуживать пассажиров современными автобусами ISUZU.

Расстояние маршрута составляет почти 37 километров, стоимость билета - семь тысяч сумов.

Со стороны Кыргызстана по данному направлению организованы микроавтобусы Mercedes.

Из Узбекистана в Кыргызстан и по обратному маршруту будут ежедневно курсировать 12 современных микроавтобусов, по шесть с каждой стороны.

Напомним, в конце сентября из Андижана в Ош запустили регулярный рейс микроавтобусов.

Официальный курс на восьмое октября: 1 USD/ 9430.40 UZS

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на закупку батарей UPS
Тендеры 16:24
ЕИБ предоставит Узбекистану кредит на 100 млн евро (Эксклюзив)
Бизнес 14:58
Узбекистан будет выпускать исламские облигации "сукук"
Финансы 14:13
Узбекистан намерен увеличить долю ценных бумаг к ВВП до 15%
Бизнес 13:40
Компания LUKOIL Uzbekistan объявила тендер
Тендеры 13:17
Российская ERIELL Group впервые проведет МГРП в Узбекистане
Энергетика 13:05
Лента новостей
В Турции незначительно сократились пассажироперевозки авиатранспортом
Турция 16:29
Общий рынок газа начнет действовать с Прибалтики
Энергетика 16:25
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на закупку батарей UPS
Тендеры 16:24
За 9 месяцев объем авиагрузоперевозок в Турции сократился более чем на 15%
Турция 16:21
Президент Ильхам Алиев назначил Али Асадова премьер-министром
Политика 16:19
Президент Ильхам Алиев освободил Новруза Мамедова с должности премьер-министра
Политика 16:16
Новая авиакомпания выходит на грузинский авиационный рынок
Южный Кавказ 16:13
Туркменистан приобретет технологическое оборудование
Тендеры 16:08
Новое назначение в Азербайджане — предупреждение должностным лицам, чтобы они работали эффективно — политолог
Политика 16:07