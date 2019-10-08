Узбекистан и Кыргызстан открыли новый автобусный рейс

БАКУ/Trend/ - Из города Фергана в Узбекистане открыт новый автобусный маршрут в направлении Кыргызстана, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Рейс "Фергана - Кызыл - Кия" был создан для дополнительных удобств пассажиров.

В данном направлении предприятие Mansur Mirzohid будет обслуживать пассажиров современными автобусами ISUZU.

Расстояние маршрута составляет почти 37 километров, стоимость билета - семь тысяч сумов.

Со стороны Кыргызстана по данному направлению организованы микроавтобусы Mercedes.

Из Узбекистана в Кыргызстан и по обратному маршруту будут ежедневно курсировать 12 современных микроавтобусов, по шесть с каждой стороны.

Напомним, в конце сентября из Андижана в Ош запустили регулярный рейс микроавтобусов.

Официальный курс на восьмое октября: 1 USD/ 9430.40 UZS

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

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