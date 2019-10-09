В Азербайджане в 1,6 раза увеличился объем хлопка-сырца, сданного в приемные пункты

БАКУ/Trend/ - По состоянию на девятое октября в центры приема хлопка по всей стране было доставлено 130,201 тысячи тонн хлопка-сырца, что в 1,6 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на Минсельхоз.

До девятого октября прошлого года было отгружено 81 433 тонн хлопка.

Первые места по сбору хлопка занимают такие районы, как Саатлы (21, 561 тыс. тонн), Агджабеди (14,184 тыс.тонн), Барда (13,165 тыс. тонн), Биласувар (12, 527 тыс. тонн) и Сабирабад (12, 266 тыс. тонн).

Хлопководство считается одной из трудоемких сфер сельского хозяйства.

В 2019 году количество хлопководов в 20 районах Азербайджана достигло 18 тысяч человек, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 2373 человек

В настоящее время в стране действуют 23 хлопковых завода, семь фабрик по производству пряжи и три фабрики по производству хлопкового масла.

В целом хлопководство обеспечивает основной доход для более чем 200 тысяч человек. Это — фермеры, специалисты, работники занятые на хлопковых полях (агрономы, механики, водители и т.д.), сезонные рабочие и другие.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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