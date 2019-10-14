Что такое исследование внутреннего рынка? (ВИДEO)

БАКУ/Trend/ - Указом Президента Азербайджана от 29 мая 2019 года утвержден "Порядок оказания государственной поддержки исследованиям внутреннего рынка с целью стимулирования конкурентоспособного производства субъектов микро, малого и среднего предпринимательства".

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство развития малого и среднего бизнеса.

Согласно этому порядку, для осуществления исследований внутреннего рынка в соответствующей сфере на основе обращений субъектов микро, малого и среднего предпринимательства, субъектам МСБ оказывается информационная и финансовая поддержка.