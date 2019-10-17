Железнодорожные ведомства Азербайджана и Узбекистана обсудили сотрудничество

17 октября 2019 14:21 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане предпринимаются успешные шаги для реализации международных и региональных транспортных проектов с целью увеличения транзитного потенциала страны, а существующая железнодорожная инфраструктура модернизируется.

Об том сказал председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Джавид Гурбанов на встрече с председателем правления председателем правления «Узбекских железных дорог» Хуснутдином Хасиловым в Минске (Беларусь), сообщает Trend со ссылкой на АЖД.

По словам Гурбанова, Азербайджан стал крупным региональным транзитным и логистическим узлом.

В свою очередь Хасилов подчеркнул важность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Также отметил, что Узбекистан заинтересован в активном использовании этого маршрута и увеличении объема внешней торговли.

В ходе встречи было принято решение о дальнейшем расширении двусторонних отношений.

(Автор: Кямаля Мамедлы Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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