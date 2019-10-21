Азербайджанская компания Royal Holding стала участником мирового инвестиционного форума WIC19 (ФОТО)

7-8 октября в Варшаве состоялся мировой инвестиционный форум WIC19, участником которого стала Азербайджанская строительная инвестиционная компания Royal Holding.

Во время конференции обсуждались ключевые факторы развития, политика возможностей и инвестирование.

Вместе с другими участниками конференции были предложены к обсуждению проекты развития экономической и туристической сфер Астаринского региона Азербайджанской республики.

Проекты включают, в первую очередь, строительство группы из 9-ти пятизвездочных отелей в разной стилистике и с различными концепциями.

Также предусмотрено обустройство логистического центра и агрокомплекса на территории Астаринского района.

Во время форума также были подписаны ряд меморандумов с инвестиционными фондами о сотрудничестве и обговорены условия заключения контрактов на финансирование проектов на территории города Баку Азербайджанской республики, в частности, проекта Royal City Park, проектируемого на территории Насиминского района (зона Папанина).

В форуме принимали участие такие организации как торговое инвестиционное Агентство Бразилии Apex Brasil, Invest Shangai представляли Китайскую национальную республику и Шанхайский внешний инвестиционный совет, Кипр CIKA — Кипр инвест, Италия (ITA) Итальянское торговое агентство, Саудовская Аравия (ECA), Евразийский Банк Реконструкции и Развития и другие.

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