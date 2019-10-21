Агентство МСБ поддержит развитие электронной коммерции

21 октября 2019 14:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса в Азербайджане окажет предпринимателям соответствующую поддержку в развитии электронной коммерции в стране, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на слова председателя правления Агентства по развитию МСБ в Азербайджане Орхана Мамедова на втором Бакинском форуме электронной торговли (BEF-2019).

Делается это, сказал Мамедов, с учетом огромного потенциала роста электронной коммерции в розничных операциях, включая розничную торговлю, а также способность микро-, малых и средних предприятий предпринимать более гибкие шаги в этом процессе.

Председатель также отметил, что основной задачей Агентства является повышение эффективности бизнес-среды МСБ, системы регулирования, расширение диапазона поддержки предпринимателей и стартапов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На выставке "Baku Build 2019" будет представлена продукция микро и малых предпринимателей (ФОТО)
Общество 13:12
В Шамкире открылся "Друг МСБ" (ФОТО)
Бизнес 16 октября 14:43
Агентство по развитию МСБ Азербайджана заинтересовано в сотрудничестве со странами-членами Тюркского совета (ФОТО)
Экономика 15 октября 10:23
При поддержке Агентства по развитию МСБ Азербайджана предприниматели участвуют в выставке «Образование и карьера» (ФОТО)
Экономика 11 октября 13:08
Агентство по развитию МСБ Азербайджана поощряет бизнес-сотрудничество между предпринимателями (ФОТО)
Экономика 4 октября 13:44
В Нафталане прошла выставка-ярмарка продукции объектов МСБ (ФОТО)
Экономика 27 сентября 13:17
Лента новостей
Азербайджанская компания «Texno-Atinak» реализует очередной проект по прокладке водопроводов за рубежом
Бизнес 15:53
Депутат: Народ в очередной раз бойкотировал попытку радикальной оппозиции вызвать в стране противостояние
Политика 15:51
Какие экономические выгоды Узбекистану несет строительство АЭС?
Энергетика 15:48
Британское агентство гражданской авиации поможет развитию авиации Казахстана
Бизнес 15:45
NCOC и Shell отказались от разработки месторождений в Казахстане
Энергетика 15:45
SOCAR о работах на месторождении «Булла Дениз»
Энергетика 15:40
На ярмарке меда в Баку продано около 110 т выкачанного меда (ФОТО)
Общество 15:40
Генпрокуратура: Али Керимли нанес телесные повреждения двум сотрудникам полиции
Общество 15:38
Мы дети свободной страны – праздничный концерт в Баку
Культура 15:35