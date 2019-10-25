Ашхабад выступает за формирование глобальной системы энергобезопасности

25 октября 2019 18:18 (UTC+04:00)

АШХАБАД/Trend/ - Туркменистан выступает за активизацию формирования глобальной системы энергобезопасности, сообщает Trend со ссылкой на речь президента Гурбангулы Бердымухамедова в пятницу, на саммите Движения неприсоединения в Баку.

«В основе системы энергетической безопасности должны лежать справедливые и прозрачные принципы, равноправный доступ к источникам энергии и средствам их доставки, учёт и признание интересов поставщиков, покупателей и транзитёров энергоресурсов», - цитирует слова главы государства Госагентство «Туркмен довлет хабарлары».

Туркменистан многие годы предпринимает шаги по налаживанию широкого международного партнёрства в сфере всеобъемлющей энергетической безопасности.

Глава Туркменистана сообщил, что в ходе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Туркменистан планирует представить на её рассмотрение проект резолюции, нацеленной на обеспечение надёжного и стабильного транзита энергоносителей, и его роли в устойчивом развитии и международном сотрудничестве.

Напомним, что в 2017 году Туркменистан предлагал создать специальный орган - Энергетический совет ООН и экспертную группу при ООН по вопросам энергобезопасности.

Для Туркменистана стратегическим приоритетом обеспечения энергетической безопасности является диверсификация транспортной инфраструктуры, способной обеспечить доставку энергоресурсов на международные рынки за счёт создания разветвлённой сети многовариантной трубопроводной системы.

Туркменистан занимает одну из ключевых позиций в регионе по поставкам природного газа - сырье экспортируется в Китай и Россию. Кроме того, с декабря 2015 года началось строительство туркменского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). С 2011 года ведутся переговоры с Европейским Союзом о проекте Транскаспийского газопровода через Азербайджан и Турцию.

(Автор: Гусейн Гасанов Редактор Юсиф Агаев)

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