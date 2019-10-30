Азербайджан увеличил экспорт алкогольных и безалкогольных напитков на 85 %

БАКУ /Trend/ - За январь-сентябрь 2019 года по сравнению с соответствующим периодом 2018 года экспорт алкогольных и безалкогольных напитков увеличился на 85 процентов, пластмассы и изделий из нее - на 59 процентов, хлопкового волокна - на 38 процентов, продукции химической промышленности - на 35 процентов, хлопковой пряжи - на 32 процента, фруктов и овощей - на 14 процентов, сахара - на 12 процентов, электроэнергии - на шесть процентов.

Как сообщает в среду Trend, эта информация отображена в октябрьском номере 2019 года "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникации Азербайджана.

Сообщается, что экспорт ненефтяного сектора в сентябре 2019 года составил 136 миллионов долларов, что выше того же показателя прошлого года на 22 миллиона долларов или 19 процентов. Больше всего ненефтяной продукции экспортировано в Россию (38,5 миллиона долларов), Турцию (25,4 миллиона долларов), Швейцарию (13,9 миллиона долларов), Грузию (12,5 миллиона долларов) и Китай (5,4 миллиона долларов).

Первое место в экспорте ненефтяной продукции в сентября 2019 года заняло золото (13,1 миллиона долларов), второе место - очищенный фундук (11,7 миллиона долларов), а третье - непереработанный алюминий (8,1 миллиона долларов).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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