Азербайджан увеличил экспорт алкогольных и безалкогольных напитков на 85 %

30 октября 2019 21:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За январь-сентябрь 2019 года по сравнению с соответствующим периодом 2018 года экспорт алкогольных и безалкогольных напитков увеличился на 85 процентов, пластмассы и изделий из нее - на 59 процентов, хлопкового волокна - на 38 процентов, продукции химической промышленности - на 35 процентов, хлопковой пряжи - на 32 процента, фруктов и овощей - на 14 процентов, сахара - на 12 процентов, электроэнергии - на шесть процентов.

Как сообщает в среду Trend, эта информация отображена в октябрьском номере 2019 года "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникации Азербайджана.

Сообщается, что экспорт ненефтяного сектора в сентябре 2019 года составил 136 миллионов долларов, что выше того же показателя прошлого года на 22 миллиона долларов или 19 процентов. Больше всего ненефтяной продукции экспортировано в Россию (38,5 миллиона долларов), Турцию (25,4 миллиона долларов), Швейцарию (13,9 миллиона долларов), Грузию (12,5 миллиона долларов) и Китай (5,4 миллиона долларов).

Первое место в экспорте ненефтяной продукции в сентября 2019 года заняло золото (13,1 миллиона долларов), второе место - очищенный фундук (11,7 миллиона долларов), а третье - непереработанный алюминий (8,1 миллиона долларов).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Производитель консервированной продукции увеличит объемы экспорта соков в Европу
Бизнес 18:13
Обнародованы объемы экспорта кирпичного завода в Хырдалане
Бизнес 17:19
Экспорт золота в Азербайджане вырос на 30%
Бизнес 14:40
Через иранскую провинцию Керманшах экспортировано продукции на $1,2 млрд
Экономика 14:35
Рэнкинг частных компаний - лидеров ненефтяного экспорта в Азербайджане
Бизнес 13:05
Рэнкинг государственных экспортеров в ненефтяном секторе Азербайджана
Бизнес 12:52
Лента новостей
В Ирландии создали наноматериал, который позволяет извлекать воду из воздуха
Другие страны 21:35
В работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел сбой
Другие страны 21:31
США намерены в намеченные сроки завершить первый этап торговых договоренностей с Китаем
Другие страны 21:28
В разведке США считают, что ИГ может объявить о новом главаре через пару недель
США 21:22
Президент Ливана заявил, что протесты граждан открыли дверь реформам в стране
Другие страны 21:17
ООН ищет новое место проведения конференции по климату после отказа Чили
Другие страны 21:10
Число американских туристов в Азербайджане выросло на восемь процентов
Туризм 20:59
МВД и Генпрокуратура выступили с предупреждением в связи с незаконной акцией
Общество 20:58
США намерены включить новые виды вооружения в ДСНВ, заявил Салливан
США 20:28