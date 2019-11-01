Туркменистан и Германия обсудили визовые вопросы

АШХАБАД /Trend/ - В Государственной миграционной службе Туркменистана состоялась встреча с послом Германии Найтхартом Хёфером-Виссингом, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на ведомство.

Стороны обменялись мнениями о перспективах партнерства в области миграции. В частности, состоялось обсуждение вопросов оформления виз гражданам ФРГ.

В ходе встречи дипломат отметил приверженность развитию многосторонних дружеских отношений между двумя странами, говорится в сообщении.

Отметим, что германские компании вносят существенный вклад в реализацию долгосрочных проектов в Туркменистане. В их числе такие компании, как Siemens, Daimler, Claas, Rohde & Schwarz, Dresser-Rand, MAN, Bosch и другие.

В Туркменистане, по состоянию на 2016 год, были зарегистрированы 167 инвестиционных проектов и контрактов с участием германского капитала на общую сумму 540 миллионов долларов США и около 555 миллионов евро. Данные за последние годы не публиковались.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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