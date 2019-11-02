В Азербайджане вырос объем пассажироперевозок

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в январе-сентябре 2019 года составил 1,487 миллиарда человек, что на 2,1 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend на Госкомстат.

За отчетный период по железной дороге перевезено почти 2,550 миллиона человек (рост на 27,2 процента), морским транспортом – 15,8 тысячи человек (рост на 30,6 процента), воздушным транспортом – 2,103 миллиона человек (рост на 10 процентов), метро – 169,741 миллиона человек (рост на 0,6 процента).

За девять месяцев 2019 года автомобильным транспортом перевезено 1, 313 миллиарда пассажиров (рост на 2,2 процента). При этом автобусами перевезено 1,261 миллиарда пассажиров (рост на 2,2 процента), такси – 52,211 миллиона человек (рост на 3,3 процента).

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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