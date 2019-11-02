Медведев предложил проработать переход на нацвалюты в расчетах между странами ШОС

2 ноября 2019 12:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Россия поддерживает предложение о необходимости перехода стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на расчеты в национальных валютах, сообщает Trend в среду со ссылкой на узбекистанские СМИ.

Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на расширенном заседании Совета глав правительств ШОС в Ташкенте.

«Очень важно выделять и вопросы финансовой инфраструктуры. Хочу обратить внимание на предложение казахстанской стороны по разработке конкретных шагов по переходу на взаиморасчеты в национальных валютах в рамках ШОС. Это хорошая инициатива, ее нужно проработать», – сказал Медведев.

Российский премьер рассчитывает, что конкретные рекомендации экспертов по данному вопросу позволят странам ШОС «использовать современные и актуальные в нынешних торговых условиях средства расчетов».

В Ташкенте проходит 18-е заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

В повестку дня заседания включены проекты более 10 документов.

На мероприятии будут обсуждаться актуальные вопросы, входящие в повестку дня Совета глав правительств государств-членов ШОС, а также перспективы дальнейшего укрепления и развития взаимодействия в рамках организации.

В ходе заседания главы правительств также обменяются мнениями по поводу актуальных вопросов международной и региональной повестки.

Участники совещания планируют одобрить проект новой редакции программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества стран ШОС.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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