Студент Бакинской высшей школы нефти Рамиль Шукюров принял участие в Международном астронавтическом конгрессе

На состоявшемся в столице США, Вашингтоне голосовании в Генеральной ассамблее Международной астронавтической федерации город Баку получил право на проведение Международного астронавтического конгресса в 2022-м году. Среди городов - кандидатов на проведение данного мероприятия также были Сингапур, Рио-де-Жанейро и Нью-Дели.

Международная астронавтическая федерация, будучи самой весомой организацией в космической сфере, включает в себя 398 организаций из 68-ми стран. Международный астронавтический конгресс, проводимый c 1950-го года ежегодно в разных городах мира, можно отметить как главное мероприятие такого характера в космической индустрии.

В ходе конгресса участники получают возможность отслеживать актуальные тренды и современные инновации в космической сфере.

В этом году Азербайджан был представлен на Международном астронавтическом конгрессе большой делегацией, членом которой был магистрант кафедры инженерии автоматизации процессов Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Рамиль Шукюров. Делясь своими мыслями об этом важном международном мероприятии, Рамиль Шукюров подчеркнул, что он очень счастлив быть одним из участников конгресса.

«Не случайно то, что 70-ый Международный астронавтический конгресс прошел в городе Вашингтон. Конгресс состоялся в столице США, потому что он был посвящен 50-ти летию первой высадки человека на Луну. Если мы внимательно посмотрим на историю, то увидим, что Международный астронавтический конгресс проводился в Советском Союзе только один раз, ровно 46 лет назад, в октябре 1973 года, и именно в городе Баку. Этот конгресс заложил основу космонавтики в Азербайджане. Так, в следующем году с помощью космических технологий для изучения природных ресурсов был создан научный центр и был дан старт космическим исследованиям. За эти годы в мероприятии приняли участие более 1500 делегатов из 17 стран. В этом году в конгрессе приняли участие более 6000 делегатов космического сообщества. В этом году Баку выдвинул свою кандидатуру на проведение ежегодного Международного конгресса. Azercosmos - первый спутниковый оператор на Южном Кавказе сыграл важную роль в получении городом Баку права на проведение Международного астронавтического конгресса в 2022 году. Этот конгресс не только окажет положительное влияние на туристический сектор Азербайджана, но и предоставит возможность для ознакомления мира с традициями, историей и реалиями нашей страны. Одновременно с этим конгресс даст импульс бурному развитию космической сферы и расширению связей в этой сфере», - сказал Р. Шукюров.

Р. Шукюров также отметил, что в конгрессе приняли участие студенты из многих университетов мира, и что он на протяжении всего мероприятия учувствовал в различных технических сессиях, посвященных будущему космоса.

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