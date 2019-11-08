В Хачмазе произведен посев зерновых с повышенной урожайностью

8 ноября 2019 17:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Хачмазском районе, на площади в 100 гектаров был проведен пробный посев двух сортов мягкой пшеницы и одного сорта ячменя, привезенных из Франции.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства Азербайджана, основная цель посева заключается в изучении преимущества новых сортов по сравнению с местными, а также в повышении урожайности по каждому гектару.

Согласно данным минсельхоза, средняя урожайность пшеницы в Хачмазском районе составляет от 30 до 40 центнеров на гектар. Урожайность же привезенных из Франции сортов пшеницы превышает 60 центнеров. Более того, новый сорт ячменя более эффективен в производстве пива, чем местный.

Директор Центра аграрной науки и инноваций Имран Джумшудов отметил, что в настоящее время во время посева используются минеральные удобрения. Нормативы посева, по словам директора центра, новых сортов также отличаются от местных сортов.

"Если в традиционных сортах на один гектар засеивается 200-250 килограммов пшеницы, то во французских сортах этот показатель составляет 180 килограммов. Это позволяет фермерам сэкономить от 50-70 килограмм посевного материала", - сказал Имран Джумшудов.

Также директор Центра отметил, что в настоящее время в сельском хозяйстве реализуются пилотные проекты по внедрению в Азербайджане современных технологий, используемых в развитых странах мира.

Специалисты Центра аграрной науки и инноваций министерства сельского хозяйства, а также Научно-исследовательского института плодоводства и растениеводства подробно проинформировали фермеров о новых сортах зерна, а также продемонстрировали технологию посева. Вместе с этим, во время пробного посева до сведения фермеров было доведено, что зерновой рынок в Азербайджане является стратегической сферой.

(Автор: Эльдар Джанашвили Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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