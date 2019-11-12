В Международном аэропорту Гейдар Алиев внедрена новая система управления безопасностью полетов

12 ноября 2019 16:27 (UTC+04:00)

С официальным визитом Баку посетила делегация Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) во главе с директором отдела по безопасности полетов в Европе Джанкарло Буоно (Giancarlo Buono).

Целью визита было завершение совместного проекта УВД «Азераэронавигация» (AZANS) и IATA по внедрению в воздушном пространстве Азербайджана трехуровневой системы управления безопасностью полетов согласно требованиям ICAO. Соответствующее соглашение было подписано между «Азербайджанскими Авиалиниями» и Международной Ассоциацией Воздушного Транспорта летом текущего года.

В течение последних нескольких месяцев IATA провела обширную работу по внедрению высоких стандартов в системе безопасности полетов и управления рисками УВД AZANS, включая обучение персонала.

В ходе визита гости провели встречу с президентом AZAL Джахангиром Аскеровым.

«AZAL, будучи полноправным членом ассоциации IATA, тесно сотрудничает с этой международной организацией во всех сферах авиации и, в первую очередь, в области обеспечения безопасности пассажироперевозок. Применение современных технологий является залогом успеха в этом ключевом вопросе», - отметил Джахангир Аскеров.

«Проведенная нами совместная работа по внедрению системы управления безопасностью полетов делает небо над Азербайджаном безопасным для всех авиакомпаний. Мы благодарим AZANS за тесное сотрудничество», - подчеркнул Джанкарло Буоно.

Также глава делегации IATA поддержал инициативу «Азербайджанских Авиалиний» по интеграции системы УВД с системами контроля беспилотных летальных аппаратов (АТМ/UТМ Integration) и подчеркнул важность данного вопроса для обеспечения безопасности полетов, особенно в районе аэропортов.

Джахангир Аскеров отметил, что многие страны обеспокоены подобной ситуацией. В частности, в Великобритании принят новый законопроект «Об организации воздушного пространства и беспилотных летательных аппаратах», что поможет противостоять незаконному использованию дронов в воздушном пространстве. Министерство транспорта Японии также распорядилось принять срочные меры для предотвращения подобных ситуаций и рассматривает вопрос о закупке сенсорной системы для выявления дронов в районе аэропортов.

«Появление дронов в непосредственной близости к аэропортам является очень актуальной в мире проблемой. В связи с этим нами принято решение создать в Международном аэропорту Гейдар Алиев Центр по контролю гражданских беспилотных аппаратов при УВД «Азераэронавигация»,- сказал президент AZAL.

В ходе встречи стороны отметили, что в 2020 году Баку станет местом проведения одной из самых значимых международных конференций IATA, посвященной безопасности полетов и летной эксплуатации – Safety and Flight Ops Conference. Ожидается, что столицу Азербайджана посетят генеральный секретарь ICAO Фан Лю и генеральный директор IATA Александр де Жюньяк.

«Проведение в Баку такого важного мероприятия, на котором будут обсуждаться глобальные проблемы мировой гражданской авиации, демонстрирует большие успехи Азербайджана в этой сфере», - сказал Джахангир Аскеров.

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