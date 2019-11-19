Медные руды и концентраты занимают первое место в списке экспортных товаров в Грузии

19 ноября 2019 16:00 (UTC+04:00)

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