Туркменистан планирует активнее привлекать иностранных инвесторов к работе в своем секторе Каспия

20 ноября 2019 11:11 (UTC+04:00)

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