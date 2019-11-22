Максим Орешкин: Товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос на 26%

МОСКВА /Trend/ - Товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос на 26 процентов за девять месяцев этого года.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр экономического развития России Максим Орешкин на открытии X Российско-Азербайджанского межрегионального форума в Москве.

«На межправительственном уровне наша совместная работа организована по пяти дорожным картам, подписанным по итогам переговоров президентов России и Азербайджана 1 сентября прошлого года. Накануне была достигнута договоренность по еще одной дорожной карте – в сфере инновационных технологий. В целом повестка затрагивает практически все сферы экономического взаимодействия России и Азербайджана. Радует, что это не просто планы, а реальное сотрудничество: если взять статистику за 9 месяцев, то наш товарооборот вырос на 26 процентов. Отмечу, что в целом в СНГ, в ЕврАзЭС у нас в этом году рост товарооборота, близкий к нулю, в сравнении с чем 26 процентов - это кардинальная разница", - сказал министр.

Орешкин отметил, что в настоящее время во внешнюю торговую деятельность с Азербайджаном вовлечены около 70 субъектов России.

«Мы видим активную работу бизнеса и регионов, в чем-то помогаем со своей стороны, и все это позволяет выводить объем экономической активности на качественно иной уровень. Надо говорить не только о товарообороте: по услугам, по туризму, по денежным переводам показатели устойчиво растут, а значит, связи между нашими экономиками укрепляются. Самое главное, и Россия, и Азербайджан от такой динамики выигрывают, лучше становится жить гражданам обеих стран, а бизнес увеличивает прибыльность. Поэтому движение абсолютно позитивное», - сказал он.

Далее министр отметил, что Азербайджан на российском рынке сельхозпродукции по отдельным видам товаров занимает лидирующее положение, но очевидно, что есть куда расти.

"Один из таких приоритетов мы видим по сельскому хозяйству. Сейчас мы прорабатываем детально программу "от поля до прилавка", которая будет действовать на всех стадиях и по всем элементам", - сказал он.

"В декабре в Баку, когда я в очередной раз с удовольствием приеду в этот прекрасный город, мы будем проводить межправкомиссию, на которой планируем эту программу подписать, чтобы реализовывать существующий потенциал", - сказал Орешкин.

Также министр назвал проекты, которые реализованы или находятся на стадии реализации.

«Такие проекты дают новое качество наших взаимоотношений. Это, например, полипропиленовый завод SOCAR Polymer. В завершающей стадии находится строительство завода "ГАЗ", надеюсь, удастся как раз во время визита в декабре его запустить. Большое количество проектов не просто записаны на бумаге, но реализуются, а это и конкретные рабочие места, и больший объем товарооборота, обеспечивающие общее значительное движение вперед», - отметил он.

(Автор: Артем Соколов)

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