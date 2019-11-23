Обнародованы объемы поставок азотных удобрений в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - По итогам 9 месяцев текущего года Азербайджан экспортировал свыше 53,321 тысячи тонн азотных удобрений, сообщает Trend, со ссылкой на информированный источник в правительстве.

За отчетный период в денежном измерении данный показатель составил 8,595 миллиона долларов.

В том числе, в отчетный период экспорт из Азербайджана мочевины составил 53 тысячи 171,07 тонны на сумму 8 млн 560,67 тысячи долларов.

Основной объем экспорта мочевины пришелся на Турцию – 22 тысячи 193,07 тонны на сумму 3 млн 550,89 тысяч долларов, а также Россию – 8 тысяч 752,5 тонны на сумму 1 млн 400,4 тысячи долларов..

Остальная часть продукции поставлялась в Украину, Болгарию и Румынию.

В отчетный период Азербайджан экспортировал 150 тонн сульфата аммония на сумму 34,5 тысячи долларов.

При этом за 9 месяцев этого года импорт в Азербайджан азотных удобрений составил 126 тысяч 954,29 тонны на сумму 28 млн 223,04 тысячи долларов.

Основной объем импорта составил нитрат аммония в объеме 112 тысяч 151,43 тонны на сумму 23 млн 739,9 тысячи долларов.

Основной объем нитрата аммония был импортирован в Азербайджан из России (89 тысяч 175,06 тонны на 19 млн 164,5 тысячи долларов). Также имелись поставки из Грузии (22 тысяч 973,62 тонны на 4 млн 569,69 тысячи долларов).

Карбамидный завод SOCAR Carbamide Plant введен в эксплуатацию 16 января 2019 года, в июне предприятие начало экспорт азотных удобрений.

Предприятие включает три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул. Мощность завода составляет 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида в сутки. При этом, ежегодные доходы завода от экспорта карбамида прогнозируются на уровне 160 млн долларов.

Внутренние потребности Азербайджана в карбамиде составляют 100-150 тысяч тонн в год. С учетом мощности завода по производству 650-660 тыс. тонн карбамида, на экспорт будет направляться до 500 тысяч тонн в год готовой продукции.

Основными рынками сбыта являются Турция, страны Черноморского региона и Средиземноморья.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.