Минсельхоз Азербайджана закупит из Китая миллион саженцев шелковицы

23 ноября 2019 15:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства Азербайджана закупит из Китая миллион саженцев тутового дерева.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу минсельхоза, эти семена устойчивы к неблагоприятным климатическим условиям.

В целом, до сих пор в страну было завезено 3,5 миллиона саженцев шелковицы.

Увеличение площади тутовых деревьев в ближайшие годы позволит увеличить объемы производства коконов шелка в течение года за счет производства искусственных кормов в специализированной лаборатории Научно-исследовательского института ветеринарии при Аграрном научно-инновационном центре. В то же время для быстрого решения проблем, с которыми сталкиваются производители коконов, министерство сельского хозяйства учредило Совет производителей коконов в составе 11 членов, который обеспечит платформу для стратегического развития шелководства в ближайшем будущем.

Государственная программа развития производства коконов и шелководства в Азербайджане на 2018–2025 годы предусматривает к 2025 году увеличить объем производства шелка до шести тысяч тонн.

План действий программы включает поддержку применения кластерного подхода в области коконоводства и шелководства, создание новых продуктивных пород и гибридов тутового шелкопряда, а также расширение научных исследований по первичному посеву тутовых деревьев.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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