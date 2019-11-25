Buta Airways будет выполнять рейсы в Международный аэропорт Борисполь

25 ноября 2019 15:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Начиная с 22 января 2020 года азербайджанский лоукостер Buta Airways будет выполнять рейсы в Киев, в Международный аэропорт Борисполь (IATA: KBP), сообщает Trend со ссылкой на авиакомпанию.

Отметим, что ранее рейсы выполнялись в аэропорт «Жуляны».

В рамках зимнего расписания авиакомпании на 2019 - 2020 годы, которое действует до 27 марта, рейсы Buta Airways по маршруту Баку-Киев-Баку выполняются три раза в неделю – по вторникам, средам и пятницам. По этому же графику планируется продолжить рейсы и в рамках летнего расписания на 2020-й год.

Международный аэропорт «Борисполь» является крупнейшей воздушной гаванью Украины и расположен в 29-ти километрах юго-восточнее Киева. Рейсы в «Борисполь» выполняет большая часть украинских и иностранных перевозчиков, что позволит пассажирам Buta Airways планировать более удобные стыковки с другими авиакомпаниями.

Пассажиры, которые уже приобрели билеты, будут уведомлены в соответствии с процедурой авиакомпании по телефонам, указанным при покупке авиабилета.

Отметим, что Buta Airways была основана в декабре 2016 года и начала деятельность в сентябре 2017 года. На текущий момент лоукостер выполняет рейсы в ближнее зарубежье с вылетами из аэропортов Баку и Гянджи по международным направлениям в России, Турции, Украине, Грузии, Иране и Болгарии.

Авиакомпания Buta Airways с самого начала своей деятельности пользуется большой популярностью как среди граждан Азербайджана, так и в других странах. Загрузка самолетов по большинству направлений составляет не менее 85%.

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