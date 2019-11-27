В центральном регионе Туркменистана построят новый административный центр

27 ноября 2019 11:16 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, в соответствии с которым дан старт строительству нового административного центра Ахалского велаята (области) страны, сообщает Trend в среду со ссылкой на обнародованный документ.

Строительство будет вестись в Геоктепинском этрапе (районе) Ахалского велаята поэтапно: первая очередь - в 2019-2021 годах, вторая – в 2020-2022 годах.

Как сообщает местный телеканал "Алтын Асыр", хяким (глава) Ахалского велаята Сердар Бердымухамедов провел рабочее совещание, на котором было сказано, что в рамках первого этапа реализации проекта будут построены 76 объектов, в том числе 68 жилых домов и 8 административных зданий.

В ходе второго этапа планируется возвести 192 объекта, из них – 131 жилой дом повышенной комфортности, 61 – это офисы учреждений и предприятия. Здесь также предусматривается строительство комплекса коттеджей.

"Особое значение при его реализации будет придаваться внедрению цифровых систем, высоких технологий. В архитектурном облике нового населённого пункта найдёт отражение национальный колорит", - говорилось в репортаже.

Напомним, что областная столица рассчитана на более чем 70 тысяч жителей. Планируется построить в целом свыше 400 коттеджей и многоэтажных домов, 10 детских садов и 19 средних школ. Будут созданы сеть медицинских учреждений, драмтеатр, библиотека, цирк, музей, спорткомплексы и международная высшая школа коневодства.

Отметим, что первоначально административным центром данной области была столица - город Ашхабад, а до недавнего времени центром велаята считался Аннау в Бугдайлыйском этрапе.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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