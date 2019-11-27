Туркменистан и Италия обсудили перспективы промышленного сотрудничества

AШХАБАД/Trend/ - Посол Италии Диего Унгаро встретился с вице-премьером Туркменистана, курирующим вопросы промышленности и коммуникаций Байрамгельды Овезовым, сообщает Trend со ссылкой на посольство Италии в Ашхабаде.

В ходе встречи были обсуждены аспекты двустороннего сотрудничества в промышленной и технологической областях и последующие шаги, по итогам проведенного в ноябре совместного бизнес-форума в Милане, говорится в сообщении.

Отметим, что в Туркменистане осуществляют свою деятельность такие компании, как «ENI», «Valvitalia», «Pietro Fiorentini S.h.A», «Pro Business S.r.l», «ETD European Technology Development S.r.l», «Geieeurasiamed», «Comair S.p.A.» (ТКНПЗ), «Chimec S.p.A.», «Maschio Gaspardo», «Marzoli», «Helikopters Italia S.r.l. Unipersonale».

Госагентство "Туркмен довлет хабарлары" ранее сообщало, что на сегодняшний день в Туркменистане зарегистрировано 22 инвестиционных проекта на общую сумму около 13 миллионов долларов США и 16 предприятий с участием итальянского капитала.

Согласно прогнозам итальянской стороны, к концу этого года объём торговли между двумя странами может превысить 200 миллионов евро. Дипломатические отношения Туркменистан и Италии были установлены девятого июня 1992 года.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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